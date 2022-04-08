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    14:03, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Алматы примет чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20–24 апреля в Алматы пройдет чемпионат РК по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Программа соревнований:

    19 апреля — заезд команд, мандатная комиссия

    20 апреля — Боулдеринг, квалификация

    21 апреля — Трудность, квалификация

    22 апреля — Боулдеринг, квалификация

    23 апреля — Трудность, финалы

    24 апреля — Скорость, опробование трасс, квалификация и финальные раунды


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