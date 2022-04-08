Алматы примет чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20–24 апреля в Алматы пройдет чемпионат РК по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Программа соревнований:

19 апреля — заезд команд, мандатная комиссия

20 апреля — Боулдеринг, квалификация

21 апреля — Трудность, квалификация

22 апреля — Боулдеринг, квалификация

23 апреля — Трудность, финалы

24 апреля — Скорость, опробование трасс, квалификация и финальные раунды