21:29
26 Мая 2022 21:17
Алматы примет чемпионат Казахстана по регби
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Казахстана по регби пройдет в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Чемпионат страны среди мужчин и женщин стартует 28 мая. Второй этап высшей лиги, который состоится в рамках чемпионата Казахстана, пройдет среди взрослых.
Соревнование продлится до 31 мая.
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