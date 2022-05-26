26 Мая 2022 21:17

Алматы примет чемпионат Казахстана по регби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Казахстана по регби пройдет в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Чемпионат страны среди мужчин и женщин стартует 28 мая. Второй этап высшей лиги, который состоится в рамках чемпионата Казахстана, пройдет среди взрослых.

Соревнование продлится до 31 мая.