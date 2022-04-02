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    21:17, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Алматы примет чемпионат Казахстана по полумарафону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле Алматы будет принимать чемпионат Казахстана по полумарафону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В соревнованиях примут участие ведущие стайеры страны, в том числе и представители национальной команды.

    Примечательно, что ЧРК состоится в рамках проведения спортивного события «Алматинский полумарафон-2022».

    Добавим, что республиканское первенство намечено на 17 апреля.


    Фото: olympic.kz
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