Алматы примет чемпионат Казахстана по полумарафону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле Алматы будет принимать чемпионат Казахстана по полумарафону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В соревнованиях примут участие ведущие стайеры страны, в том числе и представители национальной команды.

Примечательно, что ЧРК состоится в рамках проведения спортивного события «Алматинский полумарафон-2022».

Добавим, что республиканское первенство намечено на 17 апреля.

Фото: olympic.kz