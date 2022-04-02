21:17, 01 Апрель 2022 | GMT +6
Алматы примет чемпионат Казахстана по полумарафону
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле Алматы будет принимать чемпионат Казахстана по полумарафону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В соревнованиях примут участие ведущие стайеры страны, в том числе и представители национальной команды.
Примечательно, что ЧРК состоится в рамках проведения спортивного события «Алматинский полумарафон-2022».
Добавим, что республиканское первенство намечено на 17 апреля.
Фото: olympic.kz