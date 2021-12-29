Алматы примет чемпионат Азии по гандболу среди молодёжи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы примет молодёжный чемпионат Азии по гандболу среди молодёжи (девочки), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Континентальное первенство среди девушек стартует 25 февраля. Завершится турнир 6 марта.