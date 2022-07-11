Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Алматы приблизился к «красной» зоне по распространению КВИ
11 Июля 2022 10:39

Алматы приблизился к «красной» зоне по распространению КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматы приблизился к «красной» зоне по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ».

Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля 2022 года, опубликованной в Telegram МВК по нераспространению COVID-19, практически все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне. На границе с «желтой» - Нур-Султан, к «красной» приблизился Алматы.

В Казахстане продолжается рост новых случаев КВИ. Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В антилидерах - Алматы (200) и Нур-Султан (118).


Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19
Пятеро иностранцев выдворены за пределы страны в ВКО
Выздоровели от КВИ 126 человек в Казахстане
Читайте также
Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19
Выздоровели от КВИ 126 человек в Казахстане
Более 450 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане
Пятеро иностранцев выдворены за пределы страны в ВКО
Движение в районе улиц Маметовой и Уалиханова закроют в Алматы
Четырнадцать пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Вооруженного мужчину задержали в Алматы
Дети с туберкулезом лечатся от двух месяцев до двух лет – карагандинские врачи

Лента новостей

Архив