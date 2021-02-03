Алматы перешел на цифровое эфирное телевидение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о завершении проекта по переводу аналогового телевизионного вещания на цифровое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram аким города отметил, что с началом нового этапа цифровизации аналоговое вещание остается в истории.

«Завершили переход на цифровое эфирное телевидение. Во время поэтапной реализации проекта в Алматы и области введено в эксплуатацию 90 цифровых радиотелевизионных станций. Это позволило охватить цифровым эфирным телевещанием 736 населенных пунктов, где проживают более 3,8 миллиона человек»,- написал Б. Сагинтаев.

Цифровой стандарт увеличит долю вещания отечественных телеканалов и обеспечит равноправный доступ к информационным ресурсам страны. Вместо прежних 4-5 можно будет выбирать из порядка 30 казахстанских телеканалов. При этом нет необходимости устанавливать дорогие спутниковые тарелки, не нужно платить кабельному оператору. Горожан из социально уязвимых категорий бесплатно акимат обеспечивает приемниками сигнала.

Официальная церемония перехода на «цифру» состоялась на телебашне «Коктобе», являющейся самой высокой в стране и обеспечивающей покрытие цифровым сигналом не только территорию Алматы, но и 200 близлежащих населенных пунктов. А это 40% жителей Алматинской области.

Ранее сообщалось , что с 1 февраля Алматы полностью переходит на цифровое эфирное телевидение.