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    01:38, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Алматы обеспечен продовольствием в достаточных объемах -  аким

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход работы по восстановлению жизнедеятельности города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время посещения одного из супермаркетов аким ознакомился с ассортиментом товаров и наличием продовольственных складов в магазинах.

    «На сегодня город обеспечен продовольственными товарами и товарами первой необходимости в достаточных объемах. Поводов для беспокойства нет», - отметил Бакытжан Сагинтаев.

    В Алматы возобновили 77 супермаркетов, в том числе 39 магазинов сетей «Магнум», 9 – «Смолл», 1 – «Тоймарт». Работают три крупных продовольственных рынка. Это «Барыс», «Алматы 1», «Арыстан».

    Возобновлена работа 44 АЗС, готовятся к открытию еще 25.

    Кроме того, работают 111 аптек, из которых 107 – в режиме с 8 до 19 часов, а четыре аптеки - круглосуточно.

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