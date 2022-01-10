АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход работы по восстановлению жизнедеятельности города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время посещения одного из супермаркетов аким ознакомился с ассортиментом товаров и наличием продовольственных складов в магазинах.

«На сегодня город обеспечен продовольственными товарами и товарами первой необходимости в достаточных объемах. Поводов для беспокойства нет», - отметил Бакытжан Сагинтаев.

В Алматы возобновили 77 супермаркетов, в том числе 39 магазинов сетей «Магнум», 9 – «Смолл», 1 – «Тоймарт». Работают три крупных продовольственных рынка. Это «Барыс», «Алматы 1», «Арыстан».

Возобновлена работа 44 АЗС, готовятся к открытию еще 25.

Кроме того, работают 111 аптек, из которых 107 – в режиме с 8 до 19 часов, а четыре аптеки - круглосуточно.