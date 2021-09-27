Алматы накрыла пыльная буря

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пыльная буря накрыла Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С утра многие районы города накрыла пыльная буря. Ветер поднял в воздух массу пыли и песка.

Синоптики отметили, что пыльная буря - обычное явление для летнего и осеннего периода.

Кроме того, по информации метеорологов, с утра в Алматинской области был шторм с усилением ветра.

«Утром и днем 27 сентября на севере и северо-востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с. В Талдыкоргане днем 27 сентября ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с», - сообщили в РГП «Казгидромет».

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона, с атмосферными фронтами которого на севере, северо-западе, в центре и востоке пройдут осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке – дождь с грозой. На западе, севере, в центре и востоке страны ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине - гололед.