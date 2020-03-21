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Алматы на карантине: преступность снижена на 25%, аварийность - на 70%

21 Марта 2020 14:55
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Алматы на карантине: преступность снижена на 25%, аварийность - на 70%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В департаменте полиции Алматы отметили снижение преступности в городе после введения карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Криминогенная обстановка в городе остается стабильной, наблюдается устойчивая тенденция к снижению преступности в городе. За сутки в городе зарегистрировано 70 преступлений, из которых по горячим следам раскрыто 57. Преступность снижена на 25,5%. Вместе с тем аварийность в городе снижена на 70%. На пульт 102 ЦОУ департамента полиции поступило 1 785 звонков, из них 888 звонков, требующих вмешательства полиции, и 897 звонков, содержащих информацию консультативного характера», - сказал начальник административной полиции Алматы Жандос Мураталиев.

На телефоны колл-центра департамента от жителей города поступило свыше семи тыс. звонков, на которые сотрудниками полиции даны исчерпывающие ответы и оказана посильная помощь гражданам.


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, МВД РК, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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