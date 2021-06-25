РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:21, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Алматы может вернуться в «красную зону» из-за индийского штамма коронавируса

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация в Алматы стабилизировалась. С начала месяца заболеваемость снизилась почти в 2 раза. За последние сутки зарегистрировано 181 случай КВИ, суточный прирост - 0,2%. В инфекционных стационарах получают лечение 604 пациента», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

    По словам акима, вакцинировано в городе 403 тысячи человек. Коллективный иммунитет оценивается в 34% (количество вакцинированных составляет 24% от населения города плюс 10% переболевших).

    В то же время аким отметил, что есть вероятность, перехода города в «красную» зону из-за индийского штамма коронавируса.

    «Остановить это можно только вакцинацией», - отметил аким.

    На сегодняшний день в городе функционируют 208 прививочных пунктов. Задействованы 307 прививочных бригад в составе 1256 медработников.

    Остаток вакцины составляет: 55 572 доз первого компонента, 92 346 доз второго компонента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Сегодня, 11:00
    Свыше 200 предпринимателей в Актюбинской области ошибочно привлекли к ответственности за несвоевременную оплату ОСМС
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!