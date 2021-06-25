Алматы может вернуться в «красную зону» из-за индийского штамма коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация в Алматы стабилизировалась. С начала месяца заболеваемость снизилась почти в 2 раза. За последние сутки зарегистрировано 181 случай КВИ, суточный прирост - 0,2%. В инфекционных стационарах получают лечение 604 пациента», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По словам акима, вакцинировано в городе 403 тысячи человек. Коллективный иммунитет оценивается в 34% (количество вакцинированных составляет 24% от населения города плюс 10% переболевших).

В то же время аким отметил, что есть вероятность, перехода города в «красную» зону из-за индийского штамма коронавируса.

«Остановить это можно только вакцинацией», - отметил аким.

На сегодняшний день в городе функционируют 208 прививочных пунктов. Задействованы 307 прививочных бригад в составе 1256 медработников.

Остаток вакцины составляет: 55 572 доз первого компонента, 92 346 доз второго компонента.