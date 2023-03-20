Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Алматы может стать культурной и туристской столицей ШОС на 2023 - 2024 годы

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Марта 2023, 16:52
Алматы может стать культурной и туристской столицей ШОС на 2023 - 2024 годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В индийском городе Варанаси прошла встреча глав туристских администраций государств Шанхайской организации сотрудничества. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

В мероприятии также участвовали представители Индии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Пакистана. Стороны подписали несколько документов, направленных на усиление сотрудничества в сфере туризма и совместное развитие этой индустрии в странах ШОС.

Одним из предложений, озвученных Ержаном Еркинбаевым, стало объединение усилий в продвижении туристского потенциала государств ШОС на площадках крупных международных мероприятий, в том числе на единых стендах. Также он предложил сделать Алматы культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы.

«На сегодня видна положительная динамика развития и укрепления сотрудничества со странами ШОС во всех сферах, туризм – не исключение. К настоящему моменту безвизовый режим в Казахстане действует для граждан 79 стран (включая все государства-члены ШОС), проводится работа по расширению данного списка до 100 стран, а также имеются прямые авиасообщения с 30 государствами по более чем 100 авиамаршрутам», – заявил Ержан Еркинбаев.

С июля 2023 года по июль 2024 года Казахстан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества.


ШОС   Алматы   Туризм   Минкультуры  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами