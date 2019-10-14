«Алматы марафон» включен в число квалификационных забегов для участия в ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 октября открылась регистрация для участия в «Алматы марафон» 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ» на организаторов спортивного мероприятия.

«Теперь участники марафона могут претендовать на участие в чемпионате мира по марафону в возрастных категориях. В список квалификационных забегов чемпионата мира по марафону в возрастных группах AbbottWMM Wanda Age Group World Championship в этом году вошли 125 соревнований — шесть марафонов, входящих в серию Abbott World Marathon Majors, а также несколько десятков других крупных марафонов мира. Среди них и «Алматы марафон», - отмечают в корпоративном фонде «Смелость быть первым».

Чемпионат мира по марафону в возрастных группах AbbottWMM Wanda Age Group World Championship организован Abbott World Marathon Majors совместно с Wanda Group. В Чемпионате примут участие атлеты со всего мира старше 40 лет, которые покажут наиболее высокие результаты в выбранных ими квалификационных забегах. Полный список доступен на worldmarathonmajors.com

Путевку на второй чемпионат, который пройдет весной 2021 года, получат спортсмены, успешно финишировавшие в квалификационных забегах в период с 30 сентября 2019 по 11 октября 2020 года.

Участники квалификационных забегов будут поделены на возрастные группы 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 и 80+. Атлетам присваиваются очки в соответствии с их полом, возрастом и результатом.

Максимум, который может заработать победитель из любой возрастной группы, — 4000 баллов. При этом победители возрастных групп на марафонах серии AbbottWMM эти 4000 баллов получают автоматически.

Для тех атлетов, которые принимают участие в квалификационных забегах, не входящих в серию World Marathon Majors (в том числе «Алматы марафон»), было вычислено «платиновое время».