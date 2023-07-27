Алматы лидирует по количеству заболевших корью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня в Казахстане зарегистрировано 2 694 случая заболевания корью. Около 40% из них приходится на город Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Больше 80% заболеваемости приходится на детей до 18 лет, из них больше 70% - непривитые. В том числе порядка 60% - это те, кто отказался от вакцинации, 20% - те, кто имеет медицинские противопоказания, около 20% - это дети, которые не достигли возраста вакцинации», - сообщила МИА «Казинформ» вице-министр здравоохранения РК, главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Она отметила, что заболевания зарегистрированы по всей стране, наибольшее количество - около 40% - приходится на Алматы. Летальных исходов на сегодня не зарегистрировано.

«Самое основное и эффективное средство профилактики против кори – это вакцинация. Поэтому, чтобы защититься от кори, необходимо своевременно вакцинироваться. Согласно национальному календарю прививок, вакцинация проводится два раза. Это в 1 год и в 6 лет. Если дети получили две вакцины своевременно, то они на 95% защищены от заболевания корью», - добавила главный санврач.

Ранее сообщалось, что корь была завезена в Казахстан из-за рубежа.