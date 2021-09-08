Алматы лидирует по количеству прошедших перепись в режиме онлайн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 9:00 8 сентября перепись онлайн прошли 662850 респондентов. За сутки на вопросы переписи ответили свыше 209 тысяч человек. Тем самым побит суточный рекорд по количеству респондентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

На самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 570251 человек, авторизовавшись на портале Еgov – 71387, еще 21212 респондент ответили на вопросы переписи используя приложение Aitu.

По итогам 7 дней в лидеры выбился город Алматы. Здесь 88595 жителей получили уведомления о прохождении. Немногим меньше в Нур-Султане - 87275. Замыкает тройку лидеров Алматинская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 62392 человек.

Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Туркестанской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 10345 и 6667 человек соответственно.

В социальных сетях обсуждается уместность вопроса «Сколько детей Вы родили живыми?». Отметим, что данный вопрос включен в переписной лист по рекомендации Конференции Европейских статистиков.

Вопросы о количестве детей, родившихся живыми у женщин, весьма широко использовались при переписях населения за последние 50 лет. Эти вопросы также с успехом применялись в демографических исследованиях.

В 2021 году вопросы о живорожденных детях расширены подвопросами о числе родившихся детей по полу и дате рождения последнего ребенка для повышения пригодности полученных ответов для последующего анализа и косвенного расчета разницы в младенческой и детской смертности между мальчиками и девочками.

Вопрос о числе детей, родившихся живыми, обеспечивает важные данные о рождаемости, которые часто невозможно получить из какого-либо иного источника, включая в полной мере развитую систему регистрации актов гражданского состояния. Стоит учесть, что ответы на эти вопросы дают не только женщины репродуктивного возраста. Это нужно для сравнения и оценки тенденции рождаемости и младенческой, детской смертности в разные периоды.

Социально-экономическая информация, содержащаяся в данных переписи, как правило, бывает гораздо более подробной, чем информация в данных учета естественного движения населения.

Важно отметить, что полученные ответы, как правило, имеют огромный спрос со стороны средств массовой информации. Так как вопросы младенческой смертности и изменение показателя в ту или иную сторону, вызывают большой интерес со стороны жителей.

Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно.

Напомним, что 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz .