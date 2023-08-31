Алматы лидирует по количеству ДТП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане произошло 7,8 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 9,8 тысяч казахстанцев, погибли – 1,4 тысячи, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Согласно данным Карты аварийности, по количеству ДТП в регионах сложилась следующая картина:

Алматы – 1,9 тысяч случаев (1897 – раненых, 51 – погибших);

Алматинская область – 793 случая (993 – раненых, 207 – погибших);

Жамбылская область – 599 случаев (929 – раненых, 123 – погибших);

Астана – 494 случая (540 – раненых, 20 – погибших);

Туркестанская область – 420 случаев (511 – раненых, 176 – погибших);

Акмолинская область – 325 случаев (527 – раненых, 61 – погибших);

Актюбинская область – 321 случаев (421 – раненых, 62 – погибших);

Абайская область – 311 случаев (421 – раненых, 58 – погибших);

Жетысуская область – 297 случаев (441 – раненых, 80 – погибших);

Кызылординская область – 291 случаев (354 – раненых, 71 – погибших);

Восточно-Казахстанская область – 268 случаев (421 – раненых, 34 – погибших);

Мангистуская область – 260 случаев (289 – раненых, 69 – погибших);

Костанайская область – 258 случаев (357 – раненых, 54 – погибших);

Западно-Казахстанская область – 249 случаев (320 – раненых, 55 – погибших);

Павлодарская область – 244 случаев (312 – раненых, 51 – погибших);

Северо-Казахстанская область – 220 случаев (326 – раненых, 26 – погибших);

Карагандинская область – 180 случаев (210 – раненых, 67 – погибших);

Шымкент – 180 случаев (237 – раненых, 43 – погибших);

Атырауская область – 174 случаев (225 – раненых, 69 – погибших);

Улытауская область – 38 случаев (41 – раненых, 20 – погибших);

Байконур – 3 случая (3 раненых).

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий с одновременным ростом потерпевших. То есть в одном ДТП количество травмированных и погибших пассажиров стало больше.

Также были названы улицы Алматы, где чаще всего случаются ДТП.