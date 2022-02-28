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Алматы и СКО остаются в «желтой» зоне
28 Февраля 2022 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «красной» зоне: нет регионов.
В «желтой» зоне: г. Алматы, Северо-Казахстанская область.
В «зеленой» зоне: г. г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
Таким образом изменений в карте матрицы за прошедшие сутки не произошло.
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