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Алматы и СКО остаются в «желтой» зоне

28 Февраля 2022 08:25
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Алматы и СКО остаются в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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В «красной» зоне: нет регионов.

В «желтой» зоне: г. Алматы, Северо-Казахстанская область.

В «зеленой» зоне: г. г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.

Таким образом изменений в карте матрицы за прошедшие сутки не произошло.



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#Алматы   #Северо-Казахстанская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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