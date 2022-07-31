Алматы и Шымкент примут теннисные турниры серии ATF и Tennis Europe

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 3 по 19 сентября в Шымкенте пройдут сразу два турнира серии ATF: самой высокой категории А и первой категории среди игроков до 14 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В Алматы состоятся также два турнира, но уже серии Tennis Europe третьей категории среди юниоров до 14 лет. Стоит отметить, что все четыре турнира гарантируют минимум пять матчей для каждого участника. Турниры пройдут с розыгрышем всех мест.

«От лица Федерации тенниса Казахстана хочу поблагодарить Азиатскую федерацию тенниса и ассоциацию Tennis Europe, что доверили нам провести такие важные соревнования. Мы сделаем все возможное, чтобы организовать турниры на самом высоком уровне»,- сказал менеджер ФТК по развитию игроков 10-14 лет Шухрат Каюмов.