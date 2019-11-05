Алматы и Санкт-Петербург разработают Дорожную карту сотрудничества

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прибыла делегация во главе с членом правительства Санкт-Петербурга - председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олегом Капитановым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Делегацию принял аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Стороны обсудили перспективы развития отношений двух городов.

Участники встречи договорились разработать Дорожную карту сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, туризма, культуры и МСБ.

Российская делегация также приняла участие в конференции «Алматы – Санкт-Петербург: территория новых возможностей».

«Казахстан и Россию объединяют особые давние исторические отношения, подтвержденные Договором о вечной дружбе и братстве. Наши отношения можно считать эталоном межгосударственных отношений. Алматы и Санкт-Петербург могут сыграть большую роль в укреплении добрососедства двух стран. К слову, братским отношениям между Алматы и Санкт-Петербургом более 20 лет. И сегодня мы можем дать новый импульс для дальнейшего сотрудничества», - выступил с приветственным словом заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

Тем временем генеральный консул России в Алматы Евгений Бобров отметил, что Казахстану и России необходимо наращивать совместную работу. За 2018 год между Россией и Алматы товарооборот составил 4,7 млрд долларов.

«У нас действительно очень богатая совместная история. И наша задача заключается в том, чтобы не только сохранить все, что мы получили от наших отцов и дедов, но и приумножить, улучшить наши отношения», - сказал Евгений Бобров.

Глава делегации Олег Капитанов отметил, что миссия носит не только культурно-познавательный характер, но и нацелена на установление долгосрочных взаимовыгодных связей в бизнесе, образовательных и гуманитарных проектах.

Делегаты миссии и руководители профильных управлений акимата Алматы обсудили приоритеты торгово-экономического сотрудничества, перспективы взаимодействия и реализации совместных проектов в системе дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования. Кроме того, на повестку дня были вынесены приоритетные вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе партнерства в сферах культуры и туризма.

В рамках миссии в Национальную библиотеку Республики Казахстан была торжественно передана литература о Санкт-Петербурге.