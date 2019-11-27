Almaty Film Commission: появится новая структура для помощи кинокомпаниям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев анонсировал создание новой структуры, которая будет содействовать иностранным и отечественным кинокомпаниям в организации съемок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, Алматы является комфортным городом для съемок и производства кино. Город дарит солнечную погоду в среднем 220 дней в году. Пять климатических зон, потрясающие пейзажи и развитая инфраструктура позволяют снимать фильмы любого жанра: от исторического до фэнтези.

«Уже сейчас Алматы и Алматинскую область посещают студии из разных стран для съемок популярных в мире клипов, рекламы и документальных фильмов. Для создания всех необходимых условий при акимате города будет создан специальный орган - Almaty Film Commission. Эта структура по принципу «одного окна» будет содействовать иностранным и отечественным кинокомпаниям в организации съемок как в Алматы, так и в нашем регионе», - сказал Бакытжан Сагинтаев в рамках Almaty Investment Forum.

Благодаря тесному взаимодействию кинобизнеса, образования и государства мы сможем развить отечественный кинематограф и сделать Алматы съемочной площадкой мирового кино, подчеркнул аким.

«Это не только поднимет имидж нашего города, но и даст мультипликативный эффект развитию туризма, а также малого среднего бизнеса. Отдельно хотел бы остановиться на производстве анимации. Алматинская школа анимации еще в советский период достигала высоких результатов. Сейчас анимационных студий практически нет – и это большой резерв для инвестиций. Уверен, что у наших аниматоров огромный потенциал, который можно и нужно реализовать», - сказал Бакытжан Сагинтаев.