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вчера 19:28
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вчера 18:40
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Almaty Film Commission: появится новая структура для помощи кинокомпаниям
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев анонсировал создание новой структуры, которая будет содействовать иностранным и отечественным кинокомпаниям в организации съемок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам акима, Алматы является комфортным городом для съемок и производства кино. Город дарит солнечную погоду в среднем 220 дней в году. Пять климатических зон, потрясающие пейзажи и развитая инфраструктура позволяют снимать фильмы любого жанра: от исторического до фэнтези.
«Уже сейчас Алматы и Алматинскую область посещают студии из разных стран для съемок популярных в мире клипов, рекламы и документальных фильмов. Для создания всех необходимых условий при акимате города будет создан специальный орган - Almaty Film Commission. Эта структура по принципу «одного окна» будет содействовать иностранным и отечественным кинокомпаниям в организации съемок как в Алматы, так и в нашем регионе», - сказал Бакытжан Сагинтаев в рамках Almaty Investment Forum.
Благодаря тесному взаимодействию кинобизнеса, образования и государства мы сможем развить отечественный кинематограф и сделать Алматы съемочной площадкой мирового кино, подчеркнул аким.
«Это не только поднимет имидж нашего города, но и даст мультипликативный эффект развитию туризма, а также малого среднего бизнеса. Отдельно хотел бы остановиться на производстве анимации. Алматинская школа анимации еще в советский период достигала высоких результатов. Сейчас анимационных студий практически нет – и это большой резерв для инвестиций. Уверен, что у наших аниматоров огромный потенциал, который можно и нужно реализовать», - сказал Бакытжан Сагинтаев.
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