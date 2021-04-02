Алматы ежемесячно будут выделять 250 тысяч доз вакцины – Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о планах по поставке вакцины в город, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начинаем вакцинацию. Вчера мы получили 21 850 доз, и сегодня с утра во всех наших поликлиниках работа начата. В целом, нам изначально по квоте давали 65 тысяч доз, потом я переговорил с Премьер-Министром и сказал, что нам с учетом плотности населения и ситуации необходимо не менее 100 тысяч доз. Вчера после совещания у Главы государства мы еще несколько раз переговорили с Премьер-Министром, и Премьер-Министр сказал, что дал поручение министру здравоохранения о том, чтобы в течение трех месяцев, апрель, май, июнь, ежемесячно для Алматы выделять квоту 250 тысяч доз», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

По словам акима, это очень хорошее количество. По подсчетам для того, чтобы получить коллективный иммунитет, необходимо 900 тысяч доз вакцины.

«Как раз приближаемся с учетом того, что многие переболели, если мы сможем привить столько, сколько мы получим, через определенное время мы можем наблюдать, что у нас в городе уже вырабатывается коллективный иммунитет», - отметил аким.





Напомним, 1 апреля 2021 года Глава государства провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране, где он раскритиковал темпы вакцинации среди населения. Президент РК поручил Правительству в течение апреля переломить ситуацию, обеспечив поставки из-за рубежа и собственное производство вакцин.