AlmaTV объяснил причину сбоя в работе кибератакой
В AlmaTV сообщили, что причиной перебоев в вещании во время трансляции парада Победы в Москве стала хакерская атака, передает Kazinform со ссылкой на Alma+.
— Уважаемые абоненты! Доводим до вашего сведения, что 09 мая 2024 года в 12:02 наблюдались перебои в интернет вещании (сервисы аналогового, цифрового, спутникового телевидения осуществлялось в штатном режиме), — говорится в сообщении компания Alma+.
По данным, полученным от поставщика услуг, причиной сбоя стала многоуровневая кибератака.
Специалисты компании оперативно отреагировали на инцидент и приняли необходимые меры для восстановления работоспособности сервиса.
На данный момент услуга полностью восстановлена и работает в штатном режиме.
— Компания Alma+ приносит искренние извинения своим клиентам за временные неудобства, вызванные этим инцидентом.Мы высоко ценим доверие наших абонентов и прилагаем все усилия для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления услуг, — говорится в сообщении.