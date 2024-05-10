AlmaTV объяснил причину сбоя в работе кибератакой

В AlmaTV сообщили, что причиной перебоев в вещании во время трансляции парада Победы в Москве стала хакерская атака, передает Kazinform со ссылкой на Alma+.

— Уважаемые абоненты! Доводим до вашего сведения, что 09 мая 2024 года в 12:02 наблюдались перебои в интернет вещании (сервисы аналогового, цифрового, спутникового телевидения осуществлялось в штатном режиме), — говорится в сообщении компания Alma+.

По данным, полученным от поставщика услуг, причиной сбоя стала многоуровневая кибератака.



Специалисты компании оперативно отреагировали на инцидент и приняли необходимые меры для восстановления работоспособности сервиса.



На данный момент услуга полностью восстановлена и работает в штатном режиме.