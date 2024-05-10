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    08:30, 10 Май 2024 | GMT +6

    AlmaTV объяснил причину сбоя в работе кибератакой

    телевидение
    Фото: pixabay.com

    В AlmaTV сообщили, что причиной перебоев в вещании во время трансляции парада Победы в Москве стала хакерская атака, передает Kazinform со ссылкой на Alma+.

    — Уважаемые абоненты! Доводим до вашего сведения, что 09 мая 2024 года в 12:02 наблюдались перебои в интернет вещании (сервисы аналогового, цифрового, спутникового телевидения осуществлялось в штатном режиме), — говорится в сообщении компания Alma+.

    По данным, полученным от поставщика услуг, причиной сбоя стала многоуровневая кибератака.

    Специалисты компании оперативно отреагировали на инцидент и приняли необходимые меры для восстановления работоспособности сервиса.

    На данный момент услуга полностью восстановлена и работает в штатном режиме.

    — Компания Alma+ приносит искренние извинения своим клиентам за временные неудобства, вызванные этим инцидентом.Мы высоко ценим доверие наших абонентов и прилагаем все усилия для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления услуг, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Связь, ТВ, IT Сфера услуг Общество Телевидение
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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