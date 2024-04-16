Алматинцы смогут бесплатно получить краску для своего двора

В рамках стартовавшей кампании «Алматы — наш общий дом» акимат города Алматы объявил о проведении акции «Покрась свой забор/скамейку/беседку», передает агентство Kazinform.

Акция направлена на улучшение эстетического содержания придомовой территории и ограждений частных жилых домов.

Принять участие в мероприятии могут все жители города. Участникам будут выдаваться краски и растворители для покраски ограды, забора и калитки. Для этого необходимо обратиться к ответственным лицам в районные отделы благоустройства.

Выдача лакокрасочного материала будет оказана безвозмездно. Внимание: в одни руки выдается не более 2 кг краски.

Адреса и контакты для получения покрасочного материала:

1. Алатауский район, ул. Веселова, 18 «А», +7 (708) 502 03 68 — Талгат;

2. Алмалинский район, ул. Толе би, 67, +7 (775) 888 77 55 — Нурдаулет;

3. Ауэзовский район, мкр. «Мамыр» — 1, 26/1, +7 (707) 008 09 13 — Бауыржан;

4. Бостандыкский район, ул. Тажибаевой, 155 «А», +7 (777) 684 99 44 — Лидия;

5. Жетысуский район, ул. Тихова, 87 «А», +7 (747) 772 74 78 — Нурберген;

6. Медеуский район, ул. Пушкина, 72, +7 (778) 111 55 44 — Абылай;

7. Наурызбайский район, ул. Байсултанова, ½, +7 (707) 300 03 55 — Оналбек;

8. Турксибский район, ул. Шолохова, 9, +7 (747) 139 93 60 — Болат.