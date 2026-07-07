Алматинцев предупредили о плановых отключениях электроэнергии

В Алматы в отдельных районах города возможны временные отключения электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Плановые работы на линиях электропередачи будут проводиться с 7 по 10 июля.

Как сообщили в «Алатау жарық компаниясы», ремонт линий электропередачи и трансформаторных подстанций проводится для устранения неисправностей и повышения надежности электроснабжения.

На время проведения ремонта подача электроэнергии по отдельным адресам будет временно приостановлена. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком отключений и принять необходимые меры.

С графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, общая задолженность жителей Алматы и Алматинской области за свет по состоянию на 1 июня составляет порядка 34 млрд тенге. «Энергосбыт» предупредил о возможных отключениях электроэнергии у должников.