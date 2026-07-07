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    Алматинцев предупредили о плановых отключениях электроэнергии

    В Алматы в отдельных районах города возможны временные отключения электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pexels

    Плановые работы на линиях электропередачи будут проводиться с 7 по 10 июля.

    Как сообщили в «Алатау жарық компаниясы», ремонт линий электропередачи и трансформаторных подстанций проводится для устранения неисправностей и повышения надежности электроснабжения.

    На время проведения ремонта подача электроэнергии по отдельным адресам будет временно приостановлена. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком отключений и принять необходимые меры.

    С графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.

    Напомним, общая задолженность жителей Алматы и Алматинской области за свет по состоянию на 1 июня составляет порядка 34 млрд тенге. «Энергосбыт» предупредил о возможных отключениях электроэнергии у должников.

    Электроэнергия Ремонт Регионы Казахстана Отключения света Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор