Алматинского стрелка арестовали на два месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинского стрелка Игоря Дужнова убившего пять человек арестовали на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Следственный суд санкционировал ему содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, 20 сентября 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. В сети появилось видео момента захвата стрелка.

По данному факту возбуждено два уголовных дела (статьи: «убийство» и «нападение на представителя власти»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

Алматинский горсуд ранее также прокомментировал инцидент с убийством пяти человек. Кроме того, городской суд опубликовал разъяснение спора между Игорем Дужновым, его супругой Анаид Демирчян и банком «БЦК».