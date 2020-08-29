Алматинский зоопарк вновь открылся для посетителей
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский зоопарк, приостановивший свою деятельность с марта месяца из-за коронавируса, возобновляет свою работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 29 августа после долгого перерыва, зоопарк вновь начал принимать посетителей. В первый же день открытия, как наблюдалось, люди приходили. Посетителей пока пускают на территорию с максимальными предосторожностями. Маски, перчатки, социальную дистанцию никто не отменял», - рассказал сотрудник зоопарка Михаил Сорокоумов.
При входе в зоопарк установлены кабинки с дезинфицирующими средствами, антисептики, а также разметки дистанции между посетителями.
Напомним, Алматинский зоопарк, во время карантина перешел на работу в режиме онлайн. В зоопарке рассказывали алматинцам о том, как живут давно знакомые им животные в режиме карантина, с помощью социальных сетей. Число посетителей трансляций за неполный месяц перевалило за полмиллиона.
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