-
-
-
-
-
-
вчера 23:17
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:51
-
-
-
-
-
-
Алматинский зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша зебры
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский зоопарк выбирает имя для зебренка, которому на днях исполнится два месяца, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
«Дорогие друзья! В нашем зоопарке 10 июля появился на свет малыш зебренок. Мама и детёныш чувствуют себя хорошо и уже находятся на экспозиции. Для зебренка имя еще не выбрано, и в связи с этим мы объявляем конкурс имени для малыша. Имя, набравшее большее количество лайков, будет присвоено нашему мальчику», - пишет администрация зоопарка.
В комменариях предлагают назвать зебренка Пятнышком, Чернушкой, Принцем, Ветерком, Ақ-қара (Бело-Черный), Ала (Полосатый), Колбасыром и даже Идубе («зебра» на языке зулу).
Пока лидирует имя Марти - как в мультфильме «Мадагаскар».
- Внедорожники из свадебного кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области
- Борьбу с насилием обсудили эксперты в прямом эфире «Общественного монитора»
- Четыре факта проведения массовых мероприятий выявили в Павлодаре
- Junior Eurovision 2020: определены 12 финалистов национального отбора
- Дорога в школу: 1,5 тысячи семей получат помощь в Алматы
- Поднимаются темы, которые волновали студентов – волонтеры о Послании Президента
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана