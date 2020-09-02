Алматинский зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша зебры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский зоопарк выбирает имя для зебренка, которому на днях исполнится два месяца, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

«Дорогие друзья! В нашем зоопарке 10 июля появился на свет малыш зебренок. Мама и детёныш чувствуют себя хорошо и уже находятся на экспозиции. Для зебренка имя еще не выбрано, и в связи с этим мы объявляем конкурс имени для малыша. Имя, набравшее большее количество лайков, будет присвоено нашему мальчику», - пишет администрация зоопарка.

В комменариях предлагают назвать зебренка Пятнышком, Чернушкой, Принцем, Ветерком, Ақ-қара (Бело-Черный), Ала (Полосатый), Колбасыром и даже Идубе («зебра» на языке зулу).

Пока лидирует имя Марти - как в мультфильме «Мадагаскар».