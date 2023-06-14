АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский зоопарк будет соответствовать евростандартам. Об этом сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций города Алматы директор зоопарка Сейлхан Акилбеков, передает МИА «Казинформ».

По сообщению директора зоопарка, в этом году от 21 животного получен приплод в количестве 33 детенышей.

«У нас родились голубой баран, пони, кенгуру, дикобраз, кошачьи лемуры, пятнистый олень, як, зебра Чапмана, бегемот, птенцы бородача, кумай, японский журавль, горный гусь, африканская щумащая гадюка и другие», - сказал С.Акилбеков.

В зоопарке не скрывают, что животные могут болеть, в этом году заболело 55 особей, это чуть больше 1% от общего поголовья. Опытные ветеринары ухаживают за питомцами и лечат их.

Касательно овощехранилища, которое скоро планируется построить, оно позволит сохранить собственный урожай с полей подсобного хозяйства и приобретенные в осенний период по сниженным ценам овощи и фрукты, что сэкономит средства на корма животным зоопарка.

Кроме того, планируется строительство комплекса «Африканская саванна», разрабатывается эскизный проект и проектно-сметная документация. В комплексе «Африканская саванна» будут экспонироваться до 25 видов около 100 особей животных.

«После введения в эксплуатацию новой экспозиции «Африканская саванна» условия содержания животных будут максимально приближены к естественной среде обитания, где на одной площади будут содержаться несколько видов животных, будут улучшены условия труда обслуживающих работников, а также комфорт и интерес посетителей. Экспозиция будет функционировать круглый год, что повлияет на увеличение количества посетителей. Строительно-монтажные работы планируем в 2024 году», - продолжил директор зоопарка.

Также в зоопарке планируют построить комплекс «Арктика» общей площадью 1,5 гектара. В нем будут созданы условия максимально приближенные к естественной среде. Благодаря чему зоопарк сможет приобрести молодую пару белых медведей.

Будет построен вольер для снежного барса и рыси, разрабатывается эскизный проект и ПСД. Новые вольеры позволят показать символ города Алматы и фауну гор Заилийского Алатау – снежного барса. Содержание диких животных в условиях, максимально приближенным к естественной среде обитания.

Руководство зоопарка планирует уже в 2024 году разработать проект на строительство комплексов «Тропический рай или страна обезьян», «Мадагаскар» и «Казахская степь». Также будет разрабатываться проект на возведение новой ветеринарной клиники, центра реинтродукции диких животных. По плану до 2030 года реконструировать 70% всей территории зоологического парка.