Алматинский ученый считает, что проверять кровь на антитела против коронавируса нет смысла

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Единственный путь, которым можно ускорить завершение нынешней пандемии - это масштабная и ускоренная вакцинация. Об этом в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций заявил президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что населению не стоит переживать по поводу наличия или отсутствия антител в организме, так как за защиту от коронавируса отвечают совершенно другие иммунные клетки.

Ученый считает, что оценить интенсивность клеточного иммунитета после перенесенной инфекции очень сложно.

«Поскольку иммунные клетки, мы их называем «клетки памяти», - это Т–лимфоциты и В–лимфоциты, в основном концентрируются в костном мозге и, чтобы добраться до него, необходимо проделать довольно серьезную медицинскую процедуру. Тем не менее такие исследования проводились относительно недавно. Буквально 2 месяца назад проводили исследования на более чем 70 лицах, которые перенесли коронавирусную инфекцию и затем вакцинировались. Эти исследования дают интересные результаты, которые показывают, что возможная иммунная защита на клеточном уровне достаточно длительная, до 12 месяцев, а возможно, и пожизненная», - говорит А. Шарман.

Это очень интересное наблюдение, и оно, по мнению ученого, говорит о том, что определение антител в значительной степени бессмысленно, потому что основная иммунная защита находится на клеточном уровне. Вакцинация позволяет в десятки раз увеличить клеточный иммунитет. Раньше это было сложно определить, но благодаря исследованиям отечественные ученые получили такие важные выводы.

По словам А. Шармана, перед вакцинацией сдавать анализ на антитела к вирусу не имеет смысла. Так как в основном иммунный ответ после заболевания и после вакцинации развивается на клеточном уровне.

«Антитела играют определенную роль, они как «солдаты» иммунной системы, могут явиться индикатором того, что вы переболели или вакцинировались. Но реальная защита, по сути, проходит на клеточном уровне», - отметил А. Шарман.

Ученый подчеркнул, что у тех, кто переболел и получил прививки от коронавируса, иммунная защита на клеточном уровне усиливается в десятки раз. Это очень эффективный метод защиты.