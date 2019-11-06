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Алматинский троллейбусный парк начнет работать в прежнем режиме 7 ноября
6 Ноября 2019 20:55
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский троллейбусный парк начнет работать в штатном режиме 7 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Повреждение рабочего ввода кабеля 6 кВ было устранено. С завтрашнего дня 07.11.19 троллейбусный парк входит в штатный режим работы. Троллейбусы по маршрутам: №7, №11, №19, №25 и №9 выйдут согласно графику», - сообщили в компании «Алматыэлектротранс».
Напомним, вчера из-за повреждения кабеля были сокращены троллейбусные маршруты в Алматы.
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