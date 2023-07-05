Алматинский таксист попросил 60 тысяч тенге у иностранца за поездку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гость из США, глава образовательного центра Steppe Global Education Джоэл Эриксон рассказал журналистам о том, что, находясь в стране, столкнулся с нечестными таксистами, которые попросили за поездку 60 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ваш водитель такси не совсем честный. Он хотел слишком много денег. Они видят меня и знают, что я иностранец. Я использовал «Яндекс», это мне помогает. Многие туристов не знают, что это такое. У них нет «Яндекса». Когда в первый раз был в Алматы, они хотели 60 тысяч за поездку из аэропорта до центра. Конечно же, я не заплатил. Но все равно, это было неправильно», - рассказал Джоэл Эриксон.

По его словам, в Казахстане нужно внедрять аналог известного приложения для заказа такси.

«Тем более, почему у вас нет отечественного «Яндекса». Это было бы неплохо. Если бы у вас был «Яндекс», часть денег не пошла бы в Россию, а оставалась бы здесь. И вы могли бы делать инвестиции на электротакси», - добавил он.