Алматинский стрелок стрелял в охранника из хулиганских побуждений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский стрелок стрелял в охранника ЖК «Бухар Жырау Тауэрс» из хулиганских побуждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно завершена спецоперация по задержанию подозреваемого лица, который сегодня днем из хулиганских побуждений на почве возникшей ссоры ранил охранника жилого комплекса «Бухар Жырау Тауэрс», после чего скрылся в одной из квартир дома. Подозреваемый был нами установлен. Длительное время с ним велись переговоры. Он закрылся в своей квартире. В переговорном процессе принимали участие сотрудники полиции, прокуратуры города и его же знакомые», – сказал на брифинге на месте происшествия заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

За время переговоров подозреваемый выстрелил в сторону лестничной площадки около 30 раз. При этом полицейские не пострадали.

Напомним, сегодня в результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья.

Полицейские вели переговоры со стрелком, который закрылся в квартире, но вооруженный мужчина отказывался вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки.