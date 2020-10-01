Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Алматинский предприниматель рассказал о своем участии в праймериз

Автор:  
Гульзат Сахова
1 Октября 2020, 16:27
Алматинский предприниматель рассказал о своем участии в праймериз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Участник алматинского праймериз, руководитель общественного объединения «Я Алматинец» Константин Авершин рассказал о своих приоритетах в улучшении жизни горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будучи руководителем общественного объединения «Я Алматинец», я хочу помогать людям. Участие в представительном органе дает больше возможностей улучшать жизнь жителей города на системном уровне, чтобы люди не бегали по одиночке по инстанциям, требуя то, на что они и так имеют право – право жить в комфортной среде. Право каждого получать качественный результат работ, которые они оплачивают из своего кармана налогами и платежами. Это качественное медицинское обслуживание, качественное образование, качественные дороги, качественные детские дворы и многое другое»,- рассказал участник праймериза.

По словам кандидата, на сегодня все участники прошли все этапы праймериза.

«Скоро определятся результаты праймериза. Мы удостоверились, что у нас много кандидатов, которые стремятся улучшить жизнь людей. Остается ждать результатов. И мы надеемся на прозрачность голосования. Я, как предприниматель, знаю все социальные и экономические проблемы соотечественников не понаслышке. Работники, бюджетники и госслужащие имеют право на свободу труда – свободу от произвола работодателя. Будучи депутатом маслихата с 2016 года знаю, что это в наших силах. Много полезного удалось сделать, но еще больше предстоит сделать. Не сразу, но постоянство, упорство и четкая цель способны изменить нашу жизнь к лучшему. Мы живем в прекрасной стране, где царит мир и согласие, а значит нет препятствий для движения вперед», -отметил он.


Алматы   Нур Отан   Выборы   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов