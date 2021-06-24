Алматинский оперуполномоченный, задержавший педофила, стал полицейским года
- Бакытжан, поздравляем Вас с наградой. Какие ощущения?
- Спасибо! Звание «Полицейский года» возлагает на меня большую ответственность. За последние два года я получил уважение и благодарность от многих. Большое спасибо! Обещаю и дальше честно служить родной стране, земле, казахстанской полиции. Я понял, что нет больше благодарности, чем от народа.
- Расскажите о себе…
- Я родился 17 июля 1983 года в городе Жетысае Южно-Казахстанской области. В семье я старший из троих детей. У меня есть сестра и брат. Папа Ануарбек Бакиров работает инженером на хлопчатобумажном заводе. Мама - домохозяйка.
- Что побудило Вас выбрать эту профессию?
- С раннего детства мечтал бороться с преступниками. Этому способствовало фильмы. В то время часто показывали фильмы о работе полицейских, следователей. Возможно, это и стало толчком. С годами мой интерес к профессии полицейского только возрастал. И за своей мечтой я приехал в Алматы.
- Вам удалось поступить в учебное заведение, о котором Вы мечтали?
- Да. Я поступил на юридический факультет Алматинского государственного университета имени Абая. Получил образование на платном отделении. Почти год после окончания учебы не мог найти работу по своей специальности. Работал на стройке. В 2006 году узнал, что в столице объявили конкурс для сотрудников полиции, решил попробовать. Приехав в город, подал документы на этот конкурс и три месяца учился на начальной подготовке в Академии МВД.
- Где началась Ваша трудовая деятельность?
- В 2006 году устроился оперуполномоченным в управление криминальной полиции департамента полиции города Алматы. Здесь и начался мой трудовой путь. Уже 15 лет как я здесь. В прошлом году меня назначили заместителем начальника криминального отдела управления полиции Турксибского района.
- Когда Вы, рискуя жизнью, выпрыгнули с 13-го этажа за преступником, Вас не охватил страх?
- Тогда я не думал о своей жизни. Цель была - не упустить преступника. Нам поступило сообщение о том, что неизвестный ограбил дом на территории Турксибского района Алматы и изнасиловал 15-летнюю девушку. Из оперуполномоченных было сформировано две группы. В том числе был я.
- За сколько дней Вы задержали подозреваемого?
- Подозреваемого искали четыре дня. Позже мы выяснили, что он снимал квартиру и скрывался. Сразу приступили к плану по его задержанию. Мы с коллегой и арендодателем квартиры поднялись на 13-й этаж. Чтобы задержать преступника надели одежду сантехника. У него был запасной ключ. Женщина позвонила ему и сказала, что из трубы течет вода, и на ремонт пришли сантехники. Он вышел в коридор, и я побежал к нему. Он убежал в одну из комнат и выпрыгнул из распахнутого окна. В эту секунду обычно ничего не думаешь, главное - догнать. Поэтому я выпрыгнул за ним. На 11 этаже есть терраса, туда мы и упали. При падении я сразу почувствовал, что у меня сломалась нога. Преступник собирался продолжить попытку побега. Приложив все усилия, я старался не выпускать его. Ждал, пока подбежит мой напарник. В тот момент вторая группа окружила дом. Пока они не поднялись наверх, мы не отпустили педофила.
- Как сейчас Ваше здоровье?
- Мне три раза делали операцию на левую ногу. Сейчас полностью выздоровел. Как видите, вернулся к работе.
- Ваш подвиг был замечен, Указом Президента РК Вы награждены орденом «Айбын» II степени…
- Когда я получил орден «Айбын», у меня были прекрасные чувства. Любой человек бы порадовался бы похвале и награде. И я обрадовался. Также эта награда возлагала на меня большую ответственность.
- Как Вы думаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать полицейским?
- Прежде всего, надо быть терпимым и верным клятве. При поступлении на службу мы принимаем присягу. В ней указано, что защита граждан - это наша работа. У каждого мужчины присутствует сила воли и гордость. Мы должны трудиться ради спокойствия нашей страны и народа. Я думаю, что это самая большая честь.
- Расскажите о своей семье.
- Я многодетный отец. Мы с супругой Макпал воспитываем шестерых детей. Четыре сына и две дочери. Старшему 11 лет, младшему год…
- Спасибо за интервью!