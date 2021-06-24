Алматинский оперуполномоченный, задержавший педофила, стал полицейским года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя криминального отдела управления полиции Турксибского района департамента полиции города Алматы Бакытжан Бакиров стал победителем республиканского конкурса в номинации «Полицейский года». Чтобы задержать педофила он выпрыгнул с 13-го этажа. Его прозвали «Казахстанским Бэтменом». Корреспонденту МИА «Казинформ» майор полиции рассказал подробности инцидента.

- Бакытжан, поздравляем Вас с наградой. Какие ощущения?

- Спасибо! Звание «Полицейский года» возлагает на меня большую ответственность. За последние два года я получил уважение и благодарность от многих. Большое спасибо! Обещаю и дальше честно служить родной стране, земле, казахстанской полиции. Я понял, что нет больше благодарности, чем от народа.

- Расскажите о себе…

- Я родился 17 июля 1983 года в городе Жетысае Южно-Казахстанской области. В семье я старший из троих детей. У меня есть сестра и брат. Папа Ануарбек Бакиров работает инженером на хлопчатобумажном заводе. Мама - домохозяйка.

- Что побудило Вас выбрать эту профессию?

- С раннего детства мечтал бороться с преступниками. Этому способствовало фильмы. В то время часто показывали фильмы о работе полицейских, следователей. Возможно, это и стало толчком. С годами мой интерес к профессии полицейского только возрастал. И за своей мечтой я приехал в Алматы.

- Вам удалось поступить в учебное заведение, о котором Вы мечтали?

- Да. Я поступил на юридический факультет Алматинского государственного университета имени Абая. Получил образование на платном отделении. Почти год после окончания учебы не мог найти работу по своей специальности. Работал на стройке. В 2006 году узнал, что в столице объявили конкурс для сотрудников полиции, решил попробовать. Приехав в город, подал документы на этот конкурс и три месяца учился на начальной подготовке в Академии МВД.

- Где началась Ваша трудовая деятельность?

- В 2006 году устроился оперуполномоченным в управление криминальной полиции департамента полиции города Алматы. Здесь и начался мой трудовой путь. Уже 15 лет как я здесь. В прошлом году меня назначили заместителем начальника криминального отдела управления полиции Турксибского района.





- Когда Вы, рискуя жизнью, выпрыгнули с 13-го этажа за преступником, Вас не охватил страх?

- Тогда я не думал о своей жизни. Цель была - не упустить преступника. Нам поступило сообщение о том, что неизвестный ограбил дом на территории Турксибского района Алматы и изнасиловал 15-летнюю девушку. Из оперуполномоченных было сформировано две группы. В том числе был я.

- За сколько дней Вы задержали подозреваемого?

- Подозреваемого искали четыре дня. Позже мы выяснили, что он снимал квартиру и скрывался. Сразу приступили к плану по его задержанию. Мы с коллегой и арендодателем квартиры поднялись на 13-й этаж. Чтобы задержать преступника надели одежду сантехника. У него был запасной ключ. Женщина позвонила ему и сказала, что из трубы течет вода, и на ремонт пришли сантехники. Он вышел в коридор, и я побежал к нему. Он убежал в одну из комнат и выпрыгнул из распахнутого окна. В эту секунду обычно ничего не думаешь, главное - догнать. Поэтому я выпрыгнул за ним. На 11 этаже есть терраса, туда мы и упали. При падении я сразу почувствовал, что у меня сломалась нога. Преступник собирался продолжить попытку побега. Приложив все усилия, я старался не выпускать его. Ждал, пока подбежит мой напарник. В тот момент вторая группа окружила дом. Пока они не поднялись наверх, мы не отпустили педофила.

- Как сейчас Ваше здоровье?

- Мне три раза делали операцию на левую ногу. Сейчас полностью выздоровел. Как видите, вернулся к работе.

- Ваш подвиг был замечен, Указом Президента РК Вы награждены орденом «Айбын» II степени…

- Когда я получил орден «Айбын», у меня были прекрасные чувства. Любой человек бы порадовался бы похвале и награде. И я обрадовался. Также эта награда возлагала на меня большую ответственность.

- Как Вы думаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать полицейским?

- Прежде всего, надо быть терпимым и верным клятве. При поступлении на службу мы принимаем присягу. В ней указано, что защита граждан - это наша работа. У каждого мужчины присутствует сила воли и гордость. Мы должны трудиться ради спокойствия нашей страны и народа. Я думаю, что это самая большая честь.

- Расскажите о своей семье.

- Я многодетный отец. Мы с супругой Макпал воспитываем шестерых детей. Четыре сына и две дочери. Старшему 11 лет, младшему год…

- Спасибо за интервью!