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    08:00, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Алматинский хлопчатобумажный комбинат

    Алматинский хлопчатобумажный комбинат
    Фото: МИА «Казинформ»

    МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет о легендарном Алматинском хлопчатобумажном комбинате. 

    Строительство предприятия началось в 1961 году, а уже в 1965 году выдана продукция. В 1981 году коллектив АХБК выпустил миллиардный метр натуральной ткани

    В советское время АХБК входил в число крупнейших предприятий Алматы и носил звание предприятия высокой эффективности и качества работы.

    До 1992 года численность работников предприятия составляла более девяти тысяч человек. После провозглашения независимости Казахстана АХБК по программе приватизации и разгосударствления был акционирован и отдан в частную собственность. 

     

    Теги:
    Алматы История Казахстана
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