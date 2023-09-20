Алматинский хлопчатобумажный комбинат

МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет о легендарном Алматинском хлопчатобумажном комбинате.

Строительство предприятия началось в 1961 году, а уже в 1965 году выдана продукция. В 1981 году коллектив АХБК выпустил миллиардный метр натуральной ткани

В советское время АХБК входил в число крупнейших предприятий Алматы и носил звание предприятия высокой эффективности и качества работы.

До 1992 года численность работников предприятия составляла более девяти тысяч человек. После провозглашения независимости Казахстана АХБК по программе приватизации и разгосударствления был акционирован и отдан в частную собственность.