Алматинский этнограф рассказала о традициях Наурыза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О традициях праздника Наурыз в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала этнограф, профессор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Таттигуль Картаева.

- Таттигуль Ерсайыновна для начала расскажите об особенности месяца Наурыз?

- «Наурыз» – это персидское слово, означающее новый день. Согласно легенде, написанной Омаром Хаямом, в ранние времена бог персидского народа Изид в сотворении солнца оказал ему особое внимание, повелел солнцу постоянно находиться в движении. Солнце в своем годовом круге преодолевает каждую звезду за месяц, и когда оно полностью преодолело двенадцать звезд и вступило в новый круг, равноденствие считалось днем наступления весны. Этот новый день был встречен народом с радостью. Так как раньше они неправильно рассчитывали календарь, равноденствие приходило в разное время года. Когда к власти пришел султан сельджуков Малик шах (1072-1092 гг.), он отдал приказ на возрождение древнего календаря. В создании нового календаря приняли участие ученые Хорасана, в том числе Умар ибн Ибрагим аль-һаям. Так в 1079 году был составлен новый календарь, определено постоянное место марта в календаре, подсчитана дата. Новый день, приходящийся после равноденствия, начинается по раннему юлианскому календарю на 9 марта, а приход нового дня по действующему Григорианскому календарю в этот день – с 22 марта.

- Какие книги о традициях и обычаях сохранились. Можете ли вы назвать некоторых авторов?

- Рукопись «Наурызнама», хранящаяся в Берлинской государственной библиотеке Омара Хаяма (1048 г. Нишапур – 1112 г. Мерв) и Британском музее в Лондоне, имеет особое значение в познании развития и распространения праздника Наурыз. «Словарь тюркского языка» Махмуда Кашгари, надпись «Бабырнама», рукопись Абая Кунанбаева, хранящаяся в Центральном Государственном музее РК, имеют особое значение для анализа глубины первоисточника праздника Наурыз. Труды ученых казахского народа Машхур Жусупа Копейулы, Мухтара Ауэзова дают важную информацию о древних обрядах, совершаемых в праздник Наурыз. Также Алихан Букейханов, Мыржакып Дулатов и другие представители алашской интеллигенции оставили в своих работах ценные данные, свидетельствующие об особенностях празднования Наурыза коренными казахами.

- Расскажите, к каким традициям приспособил праздник Наурыз кочевой народ?

- Несмотря на то, что Наурыз с давних времен стал общим наследием тюркского мира, каждый народ приспособил этот праздник к своим традиционным обычаям, традиционным хозяйствам. То есть, в древневосточных государствах праздник соответствовал царскому Дворцовому торжеству. Узбеки, таджики приспособились к оседлому хозяйству и оседлой культуре. Также наурызская традиция продолжалась традициями, связанными с земледелием. Казахи приспособились к кочевой культуре и кочевому хозяйству.

- Какие традиции, связанные с праздником Наурыз, остались по сей день?

- В рамках празднования Наурыза казахский народ проводил церемонию «Көрісу», то есть воссоединения, поздравляя друг друга с праздником. И говорили «Жасың құтты болсын». В некоторых регионах эта традиция осталось без изменений. Согласно легенде «Год», новорожденный год быстро растет и стареет в двенадцать месяцев. С этой легендой связано и название первого дня весеннего месяца – «Қарт Наурыз», а нового дня, наступающего после равноденствия - «Жас Наурыз».

- Где можно познакомиться с вашими исследованиями о празднике Наурыз?

- Мои познавательные заметки о месяце Март доступны в широком доступе. Например, в газете «Егемен Қазақстан» 18 марта 2017 года вышел материал под названием «Наурызнама Омара Хайяма», 16 марта 2017 года в Туркестанской газете «Қазақтың Наурызнамасы» , в 2021 году на информационном портале» Abai.kz были опубликованы статьи «Наурыз мейрамы», «Алаш қайраткерлері». Мои научные материалы об истории Наурыза также были опубликованы в различных научных изданиях.

- Благодарю за интервью.

Фото:facebook.com/tattigul.kartaeva