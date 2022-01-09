АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский аэропорт технически готов к обслуживанию пассажиров и авиакомпаний, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

«Аэропорты Алматы и Талдыкоргана по-прежнему закрыты. Остальные работают в штатном режиме, сообщили в Комитете гражданской авиации. Когда будет восстановлена деятельность воздушных гаваней, пока неизвестно. Уточняется, что алматинский аэропорт технически готов к обслуживанию пассажиров и авиакомпаний», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих пострадали в ходе беспорядков в Алматы. «5 января в Алматы одномоментно прибыли около 20 тысяч человек, при этом они были лучше вооружены и организованы. Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, Министерства обороны, а также специальных органов пострадали», - говорится в сообщении телеканала.