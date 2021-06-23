Алматинских полицейских поздравили с профессиональным праздником

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лучших полицейских поощрили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония награждения прошла на базе департамента полиции Алматы с участием заместителя акима города Ержана Бабакумарова. В мероприятии также приняли участи руководители служб, ветераны, а также личный состав ДП.

«Алматинская полиция может служить образцом правоохранительной доблести. Поэтому алматинцы чувствуют себя в безопасности. И даже в самых непростых условиях пандемии, когда во всем мире обещали взрыв преступности, алматинские служители законности обеспечили такой порядок, что преступность снизилась практически в два раза. Такими показателями может гордиться любой город мира и любая правоохранительная система. Хочу сказать огромное спасибо за то, что вы, рискуя своими жизнями и здоровьем, круглосуточно обеспечиваете порядок и безопасность мегаполиса. Желаю вам новых значимых достижений, успехов в службе, поддержки родных и близких», - сказал Ержан Бабакумаров.

Департамент полиции города Алматы воспитал четыре министра внутренних дел, 17 заместителей министра, 27 руководителей областных и городских территориальных подразделений полиции. 36 алматинских полицейских Указом Президента удостоены звания генерал-майор полиции.

«В своем Послании Глава государства обозначил реализацию принципа «Полиция в шаговой доступности», в связи с чем ДП Алматы в борьбе с преступностью и охране общественного порядка применяет новые формы. Департамент полиции города Алматы - самое крупное структурное подразделение МВД, которое при поддержке акимата города имеет лучшее в стране материально-техническое обеспечение. Сегодня для полицейских Алматы строится новая ведомственная поликлиника и спорткомплекс. Кроме того, в этом году предоставлена возможность участия молодых сотрудников полиции в городской жилищной программе «Алматы жастары». Уже 14 наших коллег получили свои заветные квартиры», - констатировал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

По словам спикера, 166 сотрудников служб и подразделений полиции Алматы в свой профессиональный праздник поощрены правами министра внутренних дел, акима города и приказом департамента.

«В этот день я хочу также выразить глубокую признательность нашим ветеранам. Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы, оказывают всемерную поддержку семьям погибших. Для нас это бесконечно ценно. Желаю личному составу, нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов», - заключил Канат Таймерденов.