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Алматинские жасотановцы поздравили всех добровольцев с Международным днем волонтеров

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Декабря 2020, 22:00
Алматинские жасотановцы поздравили всех добровольцев с Международным днем волонтеров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5 декабря отмечается День волонтера. В этом году волонтерство приобрело особое значение – в пандемию в помощи добровольцев нуждаются многие. Руководитель алматинского «Jas Otan» Мади Ахметов поздравил всех добровольцев с праздником, напомнив, что Алматы по праву является центром волонтерского движения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского филиала партии «Nur Otan».

«Этот год выдался трудным для всех и показал, как незаменимы волонтеры. Всех нас в период ЧП объединила общенациональная акция #BIZBIRGEMIZ. Помощь в больницах, развозка продуктовых корзин нуждающимся, поддержка пожилых людей, доставка медикаментов, оказание внимания врачам, которые круглосуточно находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией и другие благие дела — это далеко не полный перечень добрых дел, которыми отметились алматинские волонтеры за время карантина.

Первое. Волонтёры были задействованы в распределении 2 млн медицинских масок направленные Республиканским фондом «Birgemiz». Масками обеспечены 40 тысяч нуждающихся горожан.

Второе. Когда впервые был объявлен карантин в Нур-Султане и Алматы, по поручению Елбасы, Председателя партии «Nur Otan», в рамках партийных проектов было выделено 150 млн тенге для оказания адресной помощи в виде средств индивидуальной санитарной защиты.

Третье. Во время карантина благодаря волонтерам была организована доставка продуктовых корзин более 52 тыс нуждающимся семьям.

Четвертое. В рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық» организована бесплатная доставка горячего питания порядка 1000 одиноким людям», - подчеркнул Мади Ахметов.

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«Хочется отметить, что именно алматинские жасотановцы одним из первых создали штаб и собрали 7 тонн гумпомощи при взрыве боеприпасов в Арысь. Несмотря на опасность, ребята были на месте происшествия и помогли в восстановлении города.

Кроме этого, волонтеры незамедлительно сформировали оперативный штаб при наводнении в Мактааральском районе. За считанные дни алматинцы собрали и доставили более 70 тонн гумпомощи для пострадавших.

Взаимопомощь — это то, что нам сегодня особенно нужно. В любые исторические периоды люди приходят на помощь друг другу.

Искренне благодарю каждого волонтера за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Вы бескорыстно отдаете свои силы и свободное время людям, которые нуждаются в помощи», – резюмировал Мади Ахметов.

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Алматы   Нур Отан   Дата   Общество   Волонтёрство  
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