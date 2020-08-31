Алматинские учителя, не имеющие доступа к Интернету, смогут проводить онлайн уроки в стенах школ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы учителя, у которых нет доступа к интернету, смогут проводить онлайн уроки в стенах школ при условии обеспечения санитарных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Управлением образования Алматы продолжается работа по подготовке к новому учебному году.
«На сегодня учащимся уже доставлены 9 120 ноутбуков, приобретенных за счет подушевого финансирования школами. Переданы на временное пользование 10 тысяч ноутбуков и компьютеров, имеющихся в школах, а также 2 тысячи компьютеров из 11 042 компьютеров за счет местного бюджета. Кроме этого будут обеспечены 38 591 единиц компьютерной техники, из них 4016 компьютеров, 5 203 планшетов и 29 372 ноутбуков - за счет резервного фонда Правительства, 22 212 планшетов - за счет местного бюджета», - сказала на брифинге руководитель Управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.
Кроме того, более 15 тысяч учителей уже прошли обучение по работе с такими образовательными платформами как Bilimland.kz, Opiq.kz, Kundelik.kz, Microsoft.Teams.
Для более 22 тысяч учащихся, нуждающихся в доступе к сети Интернет приобретены SIM-карты. В эти дни SIM-карты и роутеры уже выданы.
«Кроме того, для учителей, у которых нет доступа к Интернету, будет предоставлена возможность проводить онлайн уроки в стенах школ при условии обеспечения санитарных мер. Для этого все школы в достаточном количестве уже обеспечены средствами дезинфекции для санитарной безопасности», - добавила она.
Вместе с этим, на сегодня открыты 193 дежурные группы 1-2-х классов, в которых будут обучаться 1977 детей.
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