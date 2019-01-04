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Алматинские учителя и госслужащие отказались от новогодних подарков

4 Января 2019 20:21 121
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Алматинские учителя и госслужащие отказались от новогодних подарков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители общественности, члены Совета по этике рассказали об итогах мониторинга по противодействию коррупции в государственных организациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Перед новогодними праздниками в Алматы было проверено порядка 40 госучреждений. Члены мониторинговой группы отметили, что в этом году случаев, связанных с принятием подарков от посетителей не было. 

«Мы были во многих организациях. Сравнивая статистику прошлого года и этого года, картина кардинально поменялась. Фактов нарушения, связанных с принятием госслужащим подарков не зафиксировано. Были единичные случаи, когда работник покупал для внутреннего пользования, то есть «для себя». Хочу сказать, что госслужащие сами в этом году отказывались от новогодних подарков», - сказал член Совета по этике Агентства по делам государственной службы и противодействий коррупции по городу Алматы Ерлан Куанышев.

Также они добавили, что работники бюджетных сфер -  учителя и врачи,  не должны принимать гостинцы, кроме цветов.

«Учителя относятся к бюджетной сфере. И по закону этим категориям работников также запрещено принимать подарки на территории школ», - пояснил председатель специальной мониторинговой группы АДГС и ПК по г. Алматы Даурен Бабамуратов. 

Кроме того, спикеры отметили положительную динамику в сфере трудовых прав. Госслужащие уже не остаются на рабочем месте сверхурочно. При том, что во многих государственных организациях после рабочего дня отключается доступ к системе компьютера.

«Подобные мероприятия позволили дисциплинировать госслужащих. К тому же это повлияло на самосознание и установление правильных подходов к работе. Большинство работников соблюдают трудовой распорядок дня, но в случае переработок им предоставляется компенсация или дополнительные дни отдыха», - добавил Е. Куанышев.    

Мониторинг госорганов уже продолжится в 2019 году.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Образование, Корея, Другие государственные органы, Здравоохранение,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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