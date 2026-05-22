    Алматинские старые трамвайные рельсы могут использовать при строительстве LRT

    В Алматы в прошлом месяце начались работы по демонтажу старых трамвайных рельсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Трамваи в Алматы убрали осенью 2015 года. Недавно в рамках подготовки к строительству линии LRT начали убирать рельсы, оставшиеся с тех пор на улице Толе би.

    В акимате Алматы сообщили, что все материалы, полученные в ходе демонтажа, будут переданы ТОО «Алматыэлектротранс». В связи с этим агентство Kazinform обратилось в компанию с вопросом о том, где в дальнейшем будут использоваться снятые рельсы.

    Как сообщили в компании «Алматыэлектротранс», демонтаж трамвайных путей на улице Толе би все еще продолжается. При этом на улице Жетысу работы уже полностью завершены. Общая протяженность демонтируемых рельсов составляет 15 километров.

    — Работы проводятся в рамках подготовки к реализации проекта линии легкорельсового транспорта (LRT). Часть рельсов, сохранивших пригодность, будет повторно использована при строительстве LRT. Изношенные конструкции направят на утилизацию, — сообщили в компании.

    Напомним, в Алматы уже разработано технико-экономическое обоснование проекта LRT. Согласно документам, депо разместят в индустриальной зоне Алатауского района, восточнее ТЭЦ-2.

    Маршрут LRT пройдет по улице Бауыржана Момышулы, затем по улице Толе би и проспекту Абылай хана до железнодорожного вокзала «Алматы-2». Конечная станция будет расположена на территории транспортно-пересадочного узла «Райымбек батыр». Трасса LRТТ пройдет по ранее существовавшим трамвайным путям и пересечет реки Большая Алматинка и Есентай по действующим мостам.

    Алматыда бұрынғы трамвай рельстері LRT жобасына қайта пайдаланылуы мүмкін
    Ранее в акимате Алматинской области прокомментировали возможность запуска легкорельсового транспорта между Алматы и Талгаром.

    Камшат Абдирайым
    Автор