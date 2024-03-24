Алматинские спасатели помогли коту, застрявшему на окне

Спасатели СПЧ -6 Службы пожаротушения ДЧС Алматы спасли кота, застрявшего между оконной рамой и окном на четвертом этаже многоэтажного дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Алматы.

— По данному инциденту был осуществлен выезд командира отделения СПЧ-6 Бертая Кемелхан и водителя инструктора пожарной автоцистерны АЦ-5-40 Ахмет Сардары, — сообщили в ДЧС.

Фото: МЧС РК

В ведомстве также напомнили горожанам, что в приоритете выездов — жизнь и здоровье людей. Однако, учитывая, что пожарная часть находилась в непосредственной близости, огнеборцы помогли четвероногому спастись.