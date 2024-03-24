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    07:32, 24 Март 2024 | GMT +6

    Алматинские спасатели помогли коту, застрявшему на окне

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Спасатели СПЧ -6 Службы пожаротушения ДЧС Алматы спасли кота, застрявшего между оконной рамой и окном на четвертом этаже многоэтажного дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Алматы.

    — По данному инциденту был осуществлен выезд командира отделения СПЧ-6 Бертая Кемелхан и водителя инструктора пожарной автоцистерны АЦ-5-40 Ахмет Сардары, — сообщили в ДЧС.

    кот на окне
    Фото: МЧС РК

    В ведомстве также напомнили горожанам, что в приоритете выездов — жизнь и здоровье людей. Однако, учитывая, что пожарная часть находилась в непосредственной близости, огнеборцы помогли четвероногому спастись.

    — Загруженность линии 112 непрофильными звонками или же вопросами информационного характера (в сутки более трех тысяч обращений), а также звонками, связанными с шалостью детей, мешают основной деятельности подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям — предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, — добавили спасатели.

    Теги:
    ДЧС МЧС Спасение Животные Алматы Спасатели
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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