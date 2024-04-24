Алматинские школьники высадили более 2 тысяч тюльпанов

В рамках кампании «Алматы — наш общий дом» ученики школ Наурызбайского района вместе с родителями и учителями организовали посадку 2 000 тюльпанов разных сортов на территории учебных заведений. В мероприятии участвовал известный певец Талгат Жорабаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматы.

В школе № 157 прошел конкурс «Вторая жизнь мусора», нацеленный на формирование экологической культуры у взрослых и детей, а также на развитие их творческих способностей. Ученики сами создали малые архитектурные фигуры и украсили их разноцветными цветами, превратив персонажей из сказок и мультфильмов в героев своего творчества.

Фото: акимат Алматы

Отмечается, что на территории трех школ Наурызбайского района имеются теплицы. Все они оснащены современными системами капельного орошения, отопления и освещения. Работа в теплицах позволяет дополнить школьную программу практическими занятиями и дают отличную возможность для учителей проводить интересные факультативные уроки, где ученики самостоятельно выращивают ягоды, овощи и зелень. Таким образом, повышается экосознательность детей.

Фото: акимат Алматы

Напомним, что с 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания «Алматы — наш общий дом». Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

Фото: акимат Алматы

Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Фото: акимат Алматы

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.