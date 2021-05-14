Алматинские школьники запустили онлайн-челлендж в честь 30-летия Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Онлайн-челлендж «Тәуелсіздік - бақыт жолы» посвященный к 30-летию Независимости РК, запустили алматинские школьники. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя директора по воспитательной работе общеобразовательной школы №129 города Алматы Алмагуль Жексембиной, цель мероприятия - воспитание гражданского патриотизма, основанного на любви к Родине, укрепление чувства сопричастности к судьбе своего народа.

«Суть челленджа - публикация в социальных сетях постов, в которых нужно поделиться своими мыслями о значении независимости. Наши ребята высказывают свое мнение о том, что независимость Республики Казахстан - это путь к светлому будущему через единство, стабильность и благодарный труд для процветания страны.

Наша страна прошла тернистый путь, прежде чем получить независимость. В начале девяностых перед молодым государством стояли большие трудности. Но страна во главе с её Первым Президентом- Нурсултаном Назарбаевым выстояла, постепенно, шаг за шагом преодолела трудности и превратилась из отсталой периферии в наиболее успешное экономическое государство», - сказала Алмагуль Жексембина.



