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    18:24, 13 Май 2021 | GMT +6

    Алматинские школьники запустили онлайн-челлендж в честь 30-летия Независимости

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Онлайн-челлендж «Тәуелсіздік - бақыт жолы» посвященный к 30-летию Независимости РК, запустили алматинские школьники. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя директора по воспитательной работе общеобразовательной школы №129 города Алматы Алмагуль Жексембиной, цель мероприятия - воспитание гражданского патриотизма, основанного на любви к Родине, укрепление чувства сопричастности к судьбе своего народа.

    «Суть челленджа - публикация в социальных сетях постов, в которых нужно поделиться своими мыслями о значении независимости. Наши ребята высказывают свое мнение о том, что независимость Республики Казахстан - это путь к светлому будущему через единство, стабильность и благодарный труд для процветания страны.

    Наша страна прошла тернистый путь, прежде чем получить независимость. В начале девяностых перед молодым государством стояли большие трудности. Но страна во главе с её Первым Президентом- Нурсултаном Назарбаевым выстояла, постепенно, шаг за шагом преодолела трудности и превратилась из отсталой периферии в наиболее успешное экономическое государство», - сказала Алмагуль Жексембина.



    Теги:
    30 лет Независимости Образование Видео Общество Алматы
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