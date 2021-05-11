Алматинские школьники состязались за лучшее эссе в честь 30-летия Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Конкурс сочинений «Мен өз елімнің патриотымын», посвященный 30-летию Независимости РК, прошел в одной из общеобразовательных школ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя директора по воспитательной работе ОШ №129 города Алматы Алмагуль Жексембиной, дети с удовольствием порассуждали на заданную тему, рассказывая о своей любви к Родине. Каждый из участников стремился показать свой патриотизм и любовь к своей стране.

«В конкурсе эссе на тему: «Я патриот своей страны» участвовали школьники 5-10 классов. Учащиеся написали о том, что нужно, прежде всего, любить свою Родину, дом, где ты родился и вырос. В своих работах они показали, что нужно изучать историю своей страны, своей малой Родины, знать и помнить подвиги наших дедов, которые защитили Отчизну от захватчиков. Тема актуальна и хорошо знакома учащимся еще с начальной школы, ведь ни один классный час в нашей школе с 1 по 11 класс не обходится без темы патриотизма»,- рассказала Алмагуль Жексембина.

В своих работах участники продемонстрировали не только знание истории своей страны, уважение к государственным символам Республики Казахстан, но чувство гордости за свою Родину.

Всего в конкурсе эссе приняли участие 45 учеников, среди них 7 учащихся заняли призовые места. Победители будут награждены грамотами, остальные получат сертификат участника.