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Алматинские школьники состязались в конкурсе знатоков в честь Независимости РК

19 Мая 2021 22:21
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Алматинские школьники состязались в конкурсе знатоков в честь Независимости РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости РК среди алматинских школьников прошел конкурс знатоков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Конкурс прошел в формате онлайн среди учащихся седьмых классов общеобразовательной школы №80 города Алматы.

Классные руководители предварительно подготовили команды от класса к участию в викторине.

Викторина состояла из трех туров. В первом туре «Мудрость и красноречие» участники определяли логические связи нескольких картинок. Во втором конкурсе «Замечательные люди», проверялись знания участников об известных личностях, достопримечательностях, памятниках Казахстана. А в третьем туре «Знатоки истории» участники отвечали на 15 тестовых заданий.

Победителей онлайн-викторины и их классных руководителей заочно наградили почетными грамотами.


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#Алматы   #Образование   #30 лет Независимости  
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Автор:

Гульзат Сахова

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