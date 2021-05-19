Алматинские школьники состязались в конкурсе знатоков в честь Независимости РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости РК среди алматинских школьников прошел конкурс знатоков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс прошел в формате онлайн среди учащихся седьмых классов общеобразовательной школы №80 города Алматы.

Классные руководители предварительно подготовили команды от класса к участию в викторине.

Викторина состояла из трех туров. В первом туре «Мудрость и красноречие» участники определяли логические связи нескольких картинок. Во втором конкурсе «Замечательные люди», проверялись знания участников об известных личностях, достопримечательностях, памятниках Казахстана. А в третьем туре «Знатоки истории» участники отвечали на 15 тестовых заданий.

Победителей онлайн-викторины и их классных руководителей заочно наградили почетными грамотами.