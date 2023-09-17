Алматинские школьники разработали приложение для детей с особыми образовательными потребностями

Учащиеся NIS ФМН города Алматы создали приложение «Drive Beyond», способствующее развитию эмоционального интеллекта у людей с расстройствами аутистического спектра. Данное приложение уже успешно используется в ряде образовательных центров и демонстрирует значительный положительный эффект, особенно среди детей в возрасте от 5 до 13 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство просвещения РК.

Приложение «Drive Beyond» представляет собой уникальный искусственный интеллект, способный распознавать индивидуальные выражения лица.

«Наше приложение идеально демонстрирует важность развития социального предпринимательства среди молодежи. Мы считаем, что каждый человек заслуживает доступа к этой технологии и возможности развивать свои эмоциональные навыки», - поделился ученик 12 класса Алихан Сиргалиев.

К слову, школьники благодаря своей разработке уже имеют первые доходы. На сегодня приложение активно используют ряд алматинских центров абилитации. Теперь команда планирует дальше развивать проект, включая добавление диагностических возможностей для лечебных центров и расширение его использования на другие образовательные учреждения.