Алматинские предприниматели не успевают пройти регистрацию по возобновлению деятельности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Чем грозит бизнесу работа без регистрации. В палате предпринимателей «Атамекен» рассказали, что предприниматели не успевают своевременно подать заявку на сайт www.infokazakhstan.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК №49 от 20 августа 2020 года, большая часть видов бизнеса (порядка 90%) возобновляются без проверки в уведомительном порядке.

«Открытие крупных торговых объектов свыше 2 тысяч квадратных метров (ТРЦ, ТД, ТЦ, непродовольственных магазинов), а также непродовольственных и продовольственных рынков крытого типа, объектов с высоким показателем заболеваемости коронавирусной инфекцией среди сотрудников разрешено только после посещения мониторинговой группы. Всем, кто еще не успел, необходимо зарегистрироваться на сайте и получить Акт соответствия санитарным нормам. Это необходимо всем субъектами бизнеса, независимо от формы собственности: тем, кто возобновляет деятельность, и тем, кто не приостанавливал работу в период ЧП и карантина», - рассказал директор палаты предпринимателей «Атамекен» города Алматы Нариман Абильшаиков.

Учитывая большой наплыв предпринимателей на портал, а также сложности с получением электронно-цифровой подписи, многие предприниматели не успевают своевременно подать заявку.

«Если предприниматель, осуществляющий разрешенный вид деятельности, работает без регистрации на портале infokazakhstan.kz, то по этому основанию он не подлежит привлечению к административной ответственности. При этом он обязан выполнять установленные санитарные требования. При выявлении мониторинговой группой факта работы предпринимателей без регистрации на портале, органами СЭС ему выдается соответствующее предписание о необходимости прохождения регистрации на портале iinfokazakhstan.kz», - отметил он.

Между тем неисполнение предписания влечет административную ответственность по части 3 статьи 462 КоАП. Штраф на физических лиц составляет 5 МРП, на должностных лиц - 15 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации - 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - 500 МРП. Нарушения установленных санитарных требований влекут административную ответственность по статье 425 КоАП в любом случае (30 МРП - для физических лиц, от 230 МРП до 1600 МРП - для бизнеса в зависимости от категории).

По состоянию на 26 августа на возобновление деятельности по городу Алматы было подано 43 849 заявок от бизнеса.