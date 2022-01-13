Алматинские предприниматели начали самостоятельно восстанавливать разрушенные объекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предприниматели начали самостоятельно восстанавливать разрушенные объекты при беспорядках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В колл-центр национальной палаты «Атамекен» по номеру 1432 предприниматели продолжают направлять информацию о причиненном от рук мародеров ущербе.

Однако появляются бизнесмены, которые начали самостоятельно восстанавливать свои предприятия, чтобы быстрее начать работу. Так, по данным НПП «Атамекен», по состоянию на 13 января 2022 года, обратились предприятия, которые приняли решение выйти из реестра пострадавшего бизнеса и уже начали восстановительные работы, тем самым уменьшив предварительную сумму ущерба со 103,7 млрд до 93,7 млрд тенге.

В 10 регионах страны выявлено 1 731 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 2 023 объектах, из них в Алматы - 1 591 субъектов, расположенных в 1 869 объектах. Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1 581; общепит – 48; финсектор – 71; логистика – 26; СМИ – пять.

Всего в колл-центр поступило 5 750 звонков, в том числе по вопросам мародерства – 2 115, свидетельства о форс-мажоре – 307, прохождения блокпостов – два, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 23, возобновления бизнеса и оценки ущерба – 445, звонки физических лиц – 2 085. В региональные палаты поступило 502 звонка и 89 заявлений по свидетельствам о форс-мажоре.

Напомним, что пострадавшие предприниматели смогут получить помощь Фонда «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве», который создан по инициативе предпринимателей Алматы.

Желающие оказать финансовую помощь пострадавшим предпринимателям могут направить средства по следующим реквизитам:

Общественное объединение «Күшіміз бірлікте» БИН 220140002583

расчетный счет АО «Банк ЦентрКредит»: KZ268562203115072353

Реквизиты АО «Банк ЦентрКредит»: БСК/БИК (SWIFT) KCJBKZKX БСН/БИН 980741000260010000, КАЗАХСТАН, НУР-СУЛТАН г, ЕСИЛЬ р-н, пр-т КАБАНБАЙ БАТЫРА, 15 А

Общественное объединение «Күшіміз бірлікте» БИН 220140002583

расчетный счет АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»: KZ52551Z128000206KZT

Реквизиты «Банк Фридом Финанс Казахстан»: БИК KSNVKZKA