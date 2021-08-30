Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Алматинские полицейские почтили память погибших на службе коллег

Автор:  
Гульзат Сахова
30 Августа 2021, 13:25
Алматинские полицейские почтили память погибших на службе коллег

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские полицейские почтили память коллег, погибших, выполняя свой служебный долг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стражи порядка посвятили им памятник на базе управления полиции Ауэзовского района. В церемонии открытия приняло участие руководство департамента полиции города Алматы, ветераны, сотрудники полиции, а также супруга Халык Каһарманы Газиза Байтасова.

photo

photo

«За годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 70 сотрудников алматинской полиции, 32 из них в непримиримой борьбе с преступностью. Пятеро служили именно в управлении полиции Ауэзовского района. Их самоотверженность и подвиг на все времена останутся в истории, будут служить примером образцового служения делу правопорядка и в качестве наследия будут переданы из поколение в поколение. Имена героев - навсегда в наших сердцах и памяти», - отметил в своём выступлении начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Кроме того, глава ДП традиционно в канун государственного праздника навестил ещё одну семью погибшего героически и сотрудника полиции Максата Дабылова, погибшего в ноябре 2011 года при пресечении незаконных действий преступников - приверженцев деструктивного религиозного течения.

photo


Алматы   Память   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных